Directeur de la Coupe Davis depuis cette année après avoir mis fin à sa saison, Fernando Verdasco a donné une inter­view à Eurosport dans laquelle il se garde bien de criti­quer le nouveau format de la Coupe Davis. Logique alors qu’il est juste­ment « employé » par Kosmos et Gérard Piqué pour promou­voir cette compétition.

En revanche, l’Espagnol de 38 ans, et désor­mais 154e mondial, est revenu sur la suite de sa carrière et explique qu’il ne s’est pour l’ins­tant fixé aucune limite. La passion était toujours présente. « Federer, Connors et Feliciano Lopez sont évidem­ment de vraies inspi­ra­tions. L’âge n’est qu’un chiffre, l’im­por­tant est que vous soyez capable et que votre corps vous laisse tran­quille pour donner le meilleur de vous‐même. Parfois, le corps dit « assez » à 30 ans, parfois à 35 ans, parfois à 40 ans. Pourquoi devrais‐je prendre ma retraite si ce que j’aime le plus au monde, c’est jouer au tennis ? Le jour où j’y renon­cerai, ce ne sera pas parce que je n’aime plus ça, mais parce qu’il y aura quelque chose qui ne me permet pas de concourir au plus haut niveau. »