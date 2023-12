Après avoir évoqué lors de sa longue inter­view accordée à nos confrères de Tennis Majors l’hu­mi­lité de son joueur et la diffé­rence avec les vain­queurs de Grand Chelem, l’en­traî­neur d’Andrey Rublev, Fernando Vicente, a parlé sans langue de bois des coups de folie du Russe en match.

« Andrey, il respecte tous les joueurs. Mais… je ne sais pas comment le dire. Parfois, il perd la tête. Il doit comprendre qu’à ce niveau, on peut perdre. On peut tout simple­ment perdre avec ces joueurs de haut niveau. Parfois, il fait des choses folles, on dirait un enfant qui veut récu­pérer jouet. Quand il commence à perdre, il veut récu­pérer le jouet. Puis il se met à pleurer et à pleurer. Il doit être humble et comprendre qu’il y a quel­qu’un devant lui, comme avec Daniil, qu’il a affronté dix fois, perdu huit fois et gagné deux fois. »