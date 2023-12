Absente depuis Wimbledon, Paula Badosa prépare son retour pour le début de saison 2024. Depuis Abu Dhabi où elle a parti­cipé à la World Tennis League, la joueuse espa­gnole a fait le point sur sa situa­tion dans des propos accordés à GulfNews.

« Oui, j’ai quitté le top 50, mais c’est quelque chose que je ne pouvais pas contrôler parce que c’est une bles­sure. Mon objectif pour la nouvelle saison est de rester en bonne santé, c’est le plus impor­tant, et, bien sûr, je veux revenir au sommet et être avec les meilleures joueuses du monde », a déclaré la petite amie de Stefanos Tsitsipas, numéro 2 mondiale en 2022 et aujourd’hui 64e.