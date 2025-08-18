Quand les tournois du Grand Chelem démarrent, les statisticiens du tennis prennent un malin plaisir à sortir le niveau des performances des tricolores dans ces évènements majeurs en expliquant par les chiffres que le tennis tricolore est plutôt médiocre.
Et puis de temps en temps, les résultats et les faits du circuit viennent recadrer cette idée très répandue.
Ce lundi, le tennis bleu blanc rouge est pourtant sur la plus haute marche avec la bagatelle de 13 joueurs dans le Top 100, devant les Etats‐Unis (12) et l’Italie (8).
Alors, il est vrai qu’il manque un top 10, etc etc, mais ne boudons pas notre plaisir car cette densité est unique.
De plus dans ce tir groupé, on a la chance d’avoir des champions qui nous proposent des styles complètement différents.
Donc, oui le tennis français fonctionne, oui le tennis français nous fait vibrer.
Reste le feu d’artifice, Arthur Fils semble le mieux placé s’il parvient un « jour » à maintenir un physique digne des plus grands, c’est pas gagné…
La liste des 13 tricolores du top 100 :
Arthur Fils (20ème), Ugo Humbert (22ème), Alexandre Müller (38ème), Giovanni Mpetshi Perricard (39ème), Corentin Moutet (41ème), Gaël Monfils (50ème), Benjamin Bonzi (51ème), Quentin Halys (67ème), Terence Atmane (70ème), Adrian Mannarino (73ème), Artur Cazaux (75ème), Arthur Rinderknech (78ème), Valentin Royer (99ème).
Publié le lundi 18 août 2025 à 11:40