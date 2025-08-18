Quand les tour­nois du Grand Chelem démarrent, les statis­ti­ciens du tennis prennent un malin plaisir à sortir le niveau des perfor­mances des trico­lores dans ces évène­ments majeurs en expli­quant par les chiffres que le tennis trico­lore est plutôt médiocre.

Et puis de temps en temps, les résul­tats et les faits du circuit viennent reca­drer cette idée très répandue.

Ce lundi, le tennis bleu blanc rouge est pour­tant sur la plus haute marche avec la baga­telle de 13 joueurs dans le Top 100, devant les Etats‐Unis (12) et l’Italie (8).

Alors, il est vrai qu’il manque un top 10, etc etc, mais ne boudons pas notre plaisir car cette densité est unique.

De plus dans ce tir groupé, on a la chance d’avoir des cham­pions qui nous proposent des styles complè­te­ment différents.

Donc, oui le tennis fran­çais fonc­tionne, oui le tennis fran­çais nous fait vibrer.

Reste le feu d’ar­ti­fice, Arthur Fils semble le mieux placé s’il parvient un « jour » à main­tenir un physique digne des plus grands, c’est pas gagné…

La liste des 13 trico­lores du top 100 :

Arthur Fils (20ème), Ugo Humbert (22ème), Alexandre Müller (38ème), Giovanni Mpetshi Perricard (39ème), Corentin Moutet (41ème), Gaël Monfils (50ème), Benjamin Bonzi (51ème), Quentin Halys (67ème), Terence Atmane (70ème), Adrian Mannarino (73ème), Artur Cazaux (75ème), Arthur Rinderknech (78ème), Valentin Royer (99ème).