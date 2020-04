Dans son live Instagram avec Benoit Paire, Stan Wawrinka a encore abordé des sujets importants de sa carrière, des sujet qui ont souvent fait l’actualité. Hier, celui de vivre dans l’ombre de Roger Federer a été analyse par le Vaudois : « Être dans l’ombre de Roger Federer, il y a des côtés négatifs mais j’ai décidé moi de prendre le positif lié à cette situation. Je suis arrivé jeune sur le circuit et de pouvoir côtoyer le meilleur joueur de tous les temps, m’entraîner 1000 fois avec lui, gagner la Coup Davis, les Jeux Olympique, c’est énorme. Au début de ma carrière, je lui ai demandé beaucoup de conseils. De toute façon, moi j‘ai énormément pris des meilleurs joueurs, que ce soit avec Novak mais aussi Rafa et c’est ça qui m’a permis d’arriver au top niveau. Echanger avec les meilleurs, mais aussi avec d’autres sportifs, ça nous permet de progresser car on apprend toujours des choses intéressantes. »