Consultant pour Eurosport, Mats Wilander a livré son analyse à la veille du tirage au sort de Roland‐Garros. Pour le Suédois, les « jeunes » n’ont jamais été aussi proches de pouvoir défendre leurs chances : « Je crois qu’un jeune homme peut faire une « percée » et l’emporter. Les chances sont‐elles grandes ? Non, mais ce n’était pas le cas lorsque j’ai remporté l’Open de France pour la première fois », a déclaré Mats.

Sur celui qu’il consi­dère comme étant le plus apte à bous­culer la hiérar­chie, il parie sur Stefanos : « J’aime Tsitsipas de plus en plus, je trouve qu’il a un coup droit meilleur que Rafa, meilleur que celui de Roger et meilleur que Novak. Il est prêt à le frapper et à avancer à tout moment. »