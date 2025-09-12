De passage dans l’émis­sion le « Super Moscato Show » sur RMC Sports, Yannick Noah, qui est revenu sur son nouveau rôle de capi­taine de la Team Europe de la Laver Cup, a égale­ment été invité à s’ex­primer sur la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Selon lui, les deux hommes ont tout pour marcher dans les pas de leurs illustres aînés que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

🎾⭐ Yannick Noah, capi­taine de l’équipe Europe de Laver Cup : « À part Alcaraz et Sinner, je ne vois pas qui pour­rait gagner l’un des huit prochains Grands Chelems. Ces deux joueurs peuvent atteindre les 20 titres du Grand Chelem. » pic.twitter.com/skMifbNpA4 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 11, 2025

« Il y a un an et demi, on se disait : ‘Après eux (Federer, Nadal, Djokovic), il n’y aura rien pendant dix ans.’ Trois jours après, tu as Sinner et Alcaraz qui arrivent et jouent à un niveau… Je suis hallu­ciné par le niveau. C’est au moins égal sinon supé­rieur et les gars ont 22 ans. Quand on sait que Nadal a atteint son meilleur niveau à 28–29 ans, on se dit que ces gars ont de beaux jours devant eux. Ça promet. Je ne vois pas qui pourra les gêner. »