De passage dans l’émission le « Super Moscato Show » sur RMC Sports, Yannick Noah, qui est revenu sur son nouveau rôle de capitaine de la Team Europe de la Laver Cup, a également été invité à s’exprimer sur la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Selon lui, les deux hommes ont tout pour marcher dans les pas de leurs illustres aînés que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
🎾⭐ Yannick Noah, capitaine de l’équipe Europe de Laver Cup : « À part Alcaraz et Sinner, je ne vois pas qui pourrait gagner l’un des huit prochains Grands Chelems. Ces deux joueurs peuvent atteindre les 20 titres du Grand Chelem. » pic.twitter.com/skMifbNpA4— Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 11, 2025
« Il y a un an et demi, on se disait : ‘Après eux (Federer, Nadal, Djokovic), il n’y aura rien pendant dix ans.’ Trois jours après, tu as Sinner et Alcaraz qui arrivent et jouent à un niveau… Je suis halluciné par le niveau. C’est au moins égal sinon supérieur et les gars ont 22 ans. Quand on sait que Nadal a atteint son meilleur niveau à 28–29 ans, on se dit que ces gars ont de beaux jours devant eux. Ça promet. Je ne vois pas qui pourra les gêner. »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 17:40