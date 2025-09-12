AccueilATPYannick Noah hallucine : "Il y a un an et demi, on...
ATP

Yannick Noah hallu­cine : « Il y a un an et demi, on se disait : ‘Après Federer, Nadal et Djokovic, il n’y aura rien pendant dix ans’. Trois jours après, tu as Sinner et Alcaraz qui arrivent et jouent à un niveau… »

Thomas S
Par Thomas S

-

1668

De passage dans l’émis­sion le « Super Moscato Show » sur RMC Sports, Yannick Noah, qui est revenu sur son nouveau rôle de capi­taine de la Team Europe de la Laver Cup, a égale­ment été invité à s’ex­primer sur la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

Selon lui, les deux hommes ont tout pour marcher dans les pas de leurs illustres aînés que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. 

« Il y a un an et demi, on se disait : ‘Après eux (Federer, Nadal, Djokovic), il n’y aura rien pendant dix ans.’ Trois jours après, tu as Sinner et Alcaraz qui arrivent et jouent à un niveau… Je suis hallu­ciné par le niveau. C’est au moins égal sinon supé­rieur et les gars ont 22 ans. Quand on sait que Nadal a atteint son meilleur niveau à 28–29 ans, on se dit que ces gars ont de beaux jours devant eux. Ça promet. Je ne vois pas qui pourra les gêner. »

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 17:40

Article précédent
Battue par la 123e mondiale, la Russe Kudermetova refuse de lui serrer la main
Article suivant
Andrea Petkovic : « N’est‐il pas effrayant de penser que Jannik Sinner deviendra proba­ble­ment un meilleur joueur de tennis après sa défaite contre Carlos Alcaraz, quand on l’en­tend parler ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.