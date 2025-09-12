Si les joueuses ukrai­niennes comme Elina Svitolina ou Marta Kostyuk refusent toujours de serrer la main de leurs collègues russes à cause de la guerre entre les deux pays, il n’existe pour­tant pas de conflit entre la Russie et Andorre, le petit pays dont vient Victoria Jimenez Kasintseva.

La 123e mondiale s’est illus­trée cette nuit en battant pour la première fois de sa carrière une joueuse classée au‐delà de la 50e place mondiale, en l’oc­cu­rence Veronika Kudermetova, 26e mondiale.

Mais cette dernière a surpris tout le monde en refu­sant de serrer la main de son adver­saire, alors qu’elle venait de le faire avec l’ar­bitre de chaise.

First ever Top 50 win for VJK!! Biggest win of her career!!



And Kudermetova skipped the hand­shake 💀 pic.twitter.com/ks125vtPTk — Owen (@kostekcanu) September 11, 2025

Une atti­tude assez incom­pré­hen­sible alors qu’au­cune tension entre les deux joueuses n’a été visible durant la rencontre.