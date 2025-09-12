AccueilWTAWTA - GuadalajaraBattue par la 123e mondiale, la Russe Kudermetova refuse de lui serrer...
WTA - GuadalajaraVidéos

Battue par la 123e mondiale, la Russe Kudermetova refuse de lui serrer la main

Thomas S
Par Thomas S

-

740

Si les joueuses ukrai­niennes comme Elina Svitolina ou Marta Kostyuk refusent toujours de serrer la main de leurs collègues russes à cause de la guerre entre les deux pays, il n’existe pour­tant pas de conflit entre la Russie et Andorre, le petit pays dont vient Victoria Jimenez Kasintseva. 

La 123e mondiale s’est illus­trée cette nuit en battant pour la première fois de sa carrière une joueuse classée au‐delà de la 50e place mondiale, en l’oc­cu­rence Veronika Kudermetova, 26e mondiale.

Mais cette dernière a surpris tout le monde en refu­sant de serrer la main de son adver­saire, alors qu’elle venait de le faire avec l’ar­bitre de chaise. 

Une atti­tude assez incom­pré­hen­sible alors qu’au­cune tension entre les deux joueuses n’a été visible durant la rencontre. 

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 17:17

Article précédent
Stan Wawrinka est vrai­ment éternel !
Article suivant
Yannick Noah hallu­cine : « Il y a un an et demi, on se disait : ‘Après Federer, Nadal et Djokovic, il n’y aura rien pendant dix ans’. Trois jours après, tu as Sinner et Alcaraz qui arrivent et jouent à un niveau… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.