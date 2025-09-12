Si les joueuses ukrainiennes comme Elina Svitolina ou Marta Kostyuk refusent toujours de serrer la main de leurs collègues russes à cause de la guerre entre les deux pays, il n’existe pourtant pas de conflit entre la Russie et Andorre, le petit pays dont vient Victoria Jimenez Kasintseva.
La 123e mondiale s’est illustrée cette nuit en battant pour la première fois de sa carrière une joueuse classée au‐delà de la 50e place mondiale, en l’occurence Veronika Kudermetova, 26e mondiale.
Mais cette dernière a surpris tout le monde en refusant de serrer la main de son adversaire, alors qu’elle venait de le faire avec l’arbitre de chaise.
First ever Top 50 win for VJK!! Biggest win of her career!!— Owen (@kostekcanu) September 11, 2025
And Kudermetova skipped the handshake 💀 pic.twitter.com/ks125vtPTk
Une attitude assez incompréhensible alors qu’aucune tension entre les deux joueuses n’a été visible durant la rencontre.
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 17:17