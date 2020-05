Dans son entretien accordé à L’Equipe ce lundi pour ses 60 ans, Yannick Noah qui est libre de dire ce qu’il pense a abordé le sujet du jeu tennis et ce qui fait qu’il est encore devant sa télévision pour regarder des matches : « Ce qui me plaît, c’est quand un nouveau joueur bouscule la hiérarchie. Quand il bat un ou deux top 3. J’aime voir ce qu’un nouveau joueur propose. Le bras de fer Nadal-Djoko, c’est fabuleux, ça joue monstrueux, mais c’est juste que j’ai déjà vu le match mille fois. C’est pour ça que j’aime bien Kyrgios. Parce qu’il propose autre chose. Quand je vois qu’il fait un service à la cuillère parce Rafa se tient six mètres derrière la ligne de fond, je suis comme un fou. Après, je suis aussi fou de rage à cause de la réaction des connards qui disent que c’est un manque de respect. Ces gens ne comprennent rien. Rien ! Si tu joues « normalement » contre Rafa, tu prends 3 et 3 après avoir réussi un super match. Si tu ne tentes rien, tu n’as strictement rien aucune chance. »