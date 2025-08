Tout le monde se rappelle de l’at­ti­tude parfois très limite d’Alexander Zverev il y a encore quelques années, lorsque l’Allemand arri­vait sur le circuit et était encore une des plus jeunes stars du tour.

Désormais, le N°3 mondial fait preuve d’une tenue irré­pro­chable depuis bien long­temps, ne cassant plus de raquette et ne montrant aucun manque de respect sur le court. Il a lui‐même comparé ce chan­ge­ment à celui de Roger Federer, tout en ajou­tant que le fait de devenir père l’avait beau­coup aidé à se calmer et se montrer plus sage.

« Il faut d’abord assumer sa propre personne. Je l’ai déjà dit, mais je suis père main­te­nant, alors je veux être un bon exemple. Et puis, vous savez, je veux qu’on se souvienne de moi pour mon tennis, pour ce que j’ai accompli sur le court. J’ai assumé ma respon­sa­bi­lité person­nelle d’être un modèle dans le tennis en tant que père. Être père m’a changé, je veux montrer l’exemple. D’une certaine manière, Federer m’a inspiré à opérer ce chan­ge­ment. Le voir perdre son sang‐froid dans sa jeunesse pour devenir la perfec­tion absolue m’a poussé à prendre cette déci­sion. La dernière fois que j’ai cassé une raquette, c’était il y a deux ans, je crois, trois ans et demi. Je ne compte pas changer ça. »