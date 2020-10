Coach personnel d’Alexander Zverev depuis quelques semaines, David Ferrer n’est pas présent sur tous les tournois à cause notamment des restrictions sanitaires. L’Espagnol n’est pas présent à Cologne où son poulain a rejoint la finale mais il sera bien présent sur les deux tournois les plus importants de cette fin de saison : « Ma relation avec David est très calme. Nous parlons au téléphone tous les jours et prenons toutes les décisions ensemble. Il n’est pas ici à Cologne, mais ensuite il rejoindra mon équipe pour une semaine d’entraînement. Il sera avec moi à Paris et aux finales ATP ».