Comme le rapporte Ouest‐France, qui couvre de près le Challenger de Rennes, Benjamin Bonzi a failli nous faire une « Sampras » lors son premier set face au Polonais Zuk (162e) après un échange d’une rare inten­sité lors du cinquième point dans le tie‐break : « J’étais vrai­ment à deux doigts de vomir sur le court », a expliqué celui qui, dans l’ombre, est en train de réaliser une saison impressionnante.

Vainqueur fina­le­ment en deux manches (7–6, 6–3), Benjamin s’est donc qualifié pour les quarts de finale. La folle série continue pour le Français après avoir déjà remporté deux chal­len­gers de suite en quinze jours à St Tropez et Cassis.

Même s’il espère faire la passe de trois, il a avoué que cela commen­çait à tirer un peu de tous les côtés : « Sur le papier, on ne s’arrête pas là non. J’ai envie d’aller plus loin. Mais c’est vrai que ça commence à être un peu dur. Je remercie le public d’être resté ce soir, sans leur soutien ça aurait été très compliqué. »

Benjamin Bonzi va affronter ce vendredi Liam Broady.