Nos confrères de l’Equipe ont décidé de suivre de près Hugo Gaston qui joue à Hambourg dans un challenger. Après sa défaite au second tour, il a eu la chance d’être repêché.

Son entraîneur de toujours Marc Barbier a bien voulu expliquer ce qui avait changé depuis Roland-Garros. Il insiste logiquement sur le fait que son joueur est observé, et que l’effet surprise fonctionne moins sur le court : « Hugo est devenu une cible. Le regarde des adversaires a changé, ils le prennent plus au sérieux. En qualifs, Hugo était un gibier que l’on chassait » explique son entraîneur qui aime visiblement les métaphores.

Un gibier qui finalement est toujours en course et qui sait aussi qu’il ne pourra chaque jour proposer le même niveau de jeu que lors de son match de fou face à Dominic Thiem et ses fameuses amorties : « Les joueurs sont plus vigilants quand il prépare ses amorties. Mais Hugo est malin et sent bien le jeu. Quand il va s’apercevoir qu’il surprend moins, il va trouver des solutions ».

C’est évidemment tout ce que l’on espère tant Hugo nous a fait vibrer lors de ce Roland Garros 2020 définitivement atypique.