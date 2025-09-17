Qualifiée parmi pour le « Final 8 » de la Coupe Davis, qui aura lieu à Bologne du 18 au 23 novembre, la France connaît son adver­saire en quarts de finale ainsi que son parcours poten­tiel jusqu’en finale.

Les Bleus affron­te­ront la Belgique en quarts de finale, avant de poten­tiel­le­ment retrouver en demi‐finales le double tenant du titre, l’Italie, qui sera sans doute portée par Jannik Sinner même si ce dernier n’a pas encore confirmé sa participation.

L’Espagne, qui ne sait pas non plus si elle pourra compter sur Carlos Alcaraz après avoir souf­fert sans lui face au Danemark, se situe dans l’autre partie de tableau.

Rendez‐vous dans deux mois !