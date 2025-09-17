AccueilCoupe DavisAlcaraz évité, certes, mais Sinner n'est pas loin...
Coupe DavisFrance

Alcaraz évité, certes, mais Sinner n’est pas loin…

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

497

Qualifiée parmi pour le « Final 8 » de la Coupe Davis, qui aura lieu à Bologne du 18 au 23 novembre, la France connaît son adver­saire en quarts de finale ainsi que son parcours poten­tiel jusqu’en finale. 

Les Bleus affron­te­ront la Belgique en quarts de finale, avant de poten­tiel­le­ment retrouver en demi‐finales le double tenant du titre, l’Italie, qui sera sans doute portée par Jannik Sinner même si ce dernier n’a pas encore confirmé sa participation. 

L’Espagne, qui ne sait pas non plus si elle pourra compter sur Carlos Alcaraz après avoir souf­fert sans lui face au Danemark, se situe dans l’autre partie de tableau. 

https://twitter.com/CopaDavis/status/1968266469533508071?ref_src=twsrc%5Etfw »>

Rendez‐vous dans deux mois !

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 14:06

Article précédent
Townsend éteint l’in­cendie : « Je tiens vrai­ment à m’ex­cuser. Il n’y a aucune excuse, il n’y a pas de mots »
Article suivant
Même défi fou que Djokovic pour Venus Williams ? « Rien n’est impossible »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.