Par Baptiste Mulatier

« La seule chose qui me motive, ce sont les Jeux olym­piques de 2028 à Los Angeles », décla­rait encore Novak Djokovic en juin dernier.

Titré à Paris en 2024, le Serbe trouvera‐t‐il la force et la moti­va­tion de défendre son titre olym­pique dans trois ans aux Etats‐Unis, alors qu’il aura fêté ses 41 ans ? 

Alors qu’elle n’a toujours pas pris sa retraite à 45 ans, et qu’elle aura 48 ans lors des JO de Los Angeles, Venus Williams n’écarte pas non plus la possi­bi­lité d’y participer. 

« Rien n’est impos­sible, mais je devrais juste garder la moti­va­tion néces­saire pour rester sur le court aussi long­temps, et on verra bien. Rien n’est impos­sible », a lancé la soeur de Serena lors d’une inter­view accordée au maga­zine Parade.

Les deux légendes ne ferment pas la porte !

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 14:41

