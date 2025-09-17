« La seule chose qui me motive, ce sont les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles », déclarait encore Novak Djokovic en juin dernier.
Titré à Paris en 2024, le Serbe trouvera‐t‐il la force et la motivation de défendre son titre olympique dans trois ans aux Etats‐Unis, alors qu’il aura fêté ses 41 ans ?
Alors qu’elle n’a toujours pas pris sa retraite à 45 ans, et qu’elle aura 48 ans lors des JO de Los Angeles, Venus Williams n’écarte pas non plus la possibilité d’y participer.
« Rien n’est impossible, mais je devrais juste garder la motivation nécessaire pour rester sur le court aussi longtemps, et on verra bien. Rien n’est impossible », a lancé la soeur de Serena lors d’une interview accordée au magazine Parade.
Les deux légendes ne ferment pas la porte !
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 14:41