Forcément dégoûté mais pas alar­miste après sa défaite doulou­reuse face à Roberto Bautista Agut lors du premier match de la rencontre entre le France et l’Espagne ce vendredi, Arthur Fils n’a pas voulu trop dramatiser.

« Oui, je pense que c’est l’une de mes défaites les plus frus­trantes. L’un des matchs les plus durs, c’est sûr. Après une défaite comme ça, il faut juste conti­nuer à bosser dur. Ça se présen­tait bien pour moi jusqu’à 6–2, 5–4, je jouais du grand tennis. Il y a beau­coup de choses posi­tives. Beaucoup. Il y a juste deux‐trois choses à régler. Mais c’est OK, je vais encore avoir 30 ou 40 matches de Coupes Davis à jouer, je trou­verai le chemin. »