Un peu moins de deux semaines après sa défaite surprise dès le deuxième tour de l’US Open, Carlos Alcaraz va faire son retour sur les courts ce mercredi à l’oc­ca­sion de la première rencontre de la phase de poule de la Coupe Davis.

Placée dans le même groupe que la France, l’équipe d’Espagne, opposée à la République Tchèque à partir de 16 heures, compte évidem­ment sur son numéro 1 pour l’aider à se quali­fier en quarts de finale à domi­cile. Mais la tâche ne sera pas aisée comme l’a confié Carlitos en confé­rence de presse.

« Quand j’ai vu notre groupe (France, Australie, République Tchèque, ndlr), je me suis dit : ‘Bon, il va falloir beau­coup trans­pirer si on veut se quali­fier. Je n’ai pas encore pu jouer beau­coup de matchs de Coupe Davis donc j’ai vrai­ment hâte de ressentir l’amour des fans. J’ai eu quelques jours pour me calmer l’es­prit après ma défaite à l’US Open. Mais nous avons pensé que le mieux était de reprendre l’en­traî­ne­ment pour être prêt physiquement. »