Présent à Valence depuis quelques heures pour défendre les couleurs de la Serbie lors des phases finales de la Coupe Davis, Novak Djokovic, lors de son passage ce jeudi en confé­rence de presse, a préféré charger la Fédération Internationale de Tennis plutôt que Gerard Piqué concer­nant le format actuel de la compé­ti­tion par équipe.

Un format très large­ment critiqué notam­ment par Stan Wawrinka qui n’a pas hésité à inter­peller direc­te­ment l’an­cien foot­bal­leur espa­gnol sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

« Je ne vais pas me joindre au courant de critiques contre la Coupe Davis. Je pense que l’ITF a la déci­sion finale et a auto­risé le chan­ge­ment de format en 2019 en accep­tant le contrat de Piqué avec son groupe d’in­ves­tis­se­ment. On ne peut pas lui repro­cher ce chan­ge­ment. S’il y a quel­qu’un à blâmer, c’est l’ITF, car c’est elle qui prend la déci­sion. Il y a des gens qui l’aiment et d’autres qui ne l’aiment pas. Certaines personnes ont utilisé des décla­ra­tions que j’ai faites dans le passé pour dire que je les soute­nais. La vérité, c’est que je pense main­te­nant que ce format n’est pas idéal. Le précé­dent devait être modifié, mais nous devons trouver un équi­libre entre le précé­dent et l’actuel. »