L’image avait fait le tour du monde : Novak Djokovic déchirant son polo après son incroyable victoire face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati 2023.
Flavio Cobolli l’a imité après une gigantesque bagarre de plus de trois heures face à Zizou Bergs : 6–3, 6–7(5), 7–6(15).
Le 22e joueur mondial a laissé exploser sa rage et son soulagement après avoir conclu sur sa septième balle de match, lui qui en a également sauvé sept dans ce jeu décisif d’anthologie.
Cette victoire permet à l’Italie de battre la Belgique (2−0) et de se qualifier en finale de la Coupe Davis pour la troisième fois d’affilée. Sans Jannik Sinner Lorenzo Musetti, absents cette semaine.
🇮🇹FLAVIO COBOLLI wins a sensationally dramatic semifinal singles to put Italy through to a 3rd straight @DavisCup Final— TennisONE App (@TennisONEApp) November 21, 2025
6–3 6–7(5) 7–6(15) in 3+ hours after saving 7 MPs against Zizou Bergs!😱
Does the Djokovic (his idol) ripping the shirt celebration. pic.twitter.com/6imj4N7ATN
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 08:07