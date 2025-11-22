L’image avait fait le tour du monde : Novak Djokovic déchi­rant son polo après son incroyable victoire face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati 2023.

Flavio Cobolli l’a imité après une gigan­tesque bagarre de plus de trois heures face à Zizou Bergs : 6–3, 6–7(5), 7–6(15).

Le 22e joueur mondial a laissé exploser sa rage et son soula­ge­ment après avoir conclu sur sa septième balle de match, lui qui en a égale­ment sauvé sept dans ce jeu décisif d’anthologie.

Cette victoire permet à l’Italie de battre la Belgique (2−0) et de se quali­fier en finale de la Coupe Davis pour la troi­sième fois d’af­filée. Sans Jannik Sinner Lorenzo Musetti, absents cette semaine.

