Lors d’une inter­view accordée à Marca, Carlos Alcaraz est revenu sur la défaite de l’Espagne face aux Pays‐Bas en quarts de finale de la Coupe Davis 2024, une rencontre qui a égale­ment marqué la fin de carrière de Rafael Nadal. L’actuel numéro 1 mondial évoque un moment parti­cu­liè­re­ment délicat, même s’il admet avoir déjà vécu des émotions encore plus doulou­reuses aux côtés de son illustre compatriote.

« Cela a été très dur et triste à la fois. J’ai donné le meilleur de moi‐même en simple, mais j’ai égale­ment joué en double et je me sens respon­sable de ne pas avoir pu aller plus loin. Ce fut un moment très diffi­cile. Mais perdre le double aux Jeux olym­piques de Paris avec lui a été plus dur que la Coupe Davis. J’étais très déprimé après le match. »