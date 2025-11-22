AccueilATPLe souvenir très difficile d'Alcaraz avec Nadal : "C'était encore plus dur......
Le souvenir très diffi­cile d’Alcaraz avec Nadal : « C’était encore plus dur… J’étais déprimé »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée à Marca, Carlos Alcaraz est revenu sur la défaite de l’Espagne face aux Pays‐Bas en quarts de finale de la Coupe Davis 2024, une rencontre qui a égale­ment marqué la fin de carrière de Rafael Nadal. L’actuel numéro 1 mondial évoque un moment parti­cu­liè­re­ment délicat, même s’il admet avoir déjà vécu des émotions encore plus doulou­reuses aux côtés de son illustre compatriote.

« Cela a été très dur et triste à la fois. J’ai donné le meilleur de moi‐même en simple, mais j’ai égale­ment joué en double et je me sens respon­sable de ne pas avoir pu aller plus loin. Ce fut un moment très diffi­cile. Mais perdre le double aux Jeux olym­piques de Paris avec lui a été plus dur que la Coupe Davis. J’étais très déprimé après le match. »

Publié le samedi 22 novembre 2025 à 08:50

