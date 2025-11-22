Lors d’une interview accordée à Marca, Carlos Alcaraz est revenu sur la défaite de l’Espagne face aux Pays‐Bas en quarts de finale de la Coupe Davis 2024, une rencontre qui a également marqué la fin de carrière de Rafael Nadal. L’actuel numéro 1 mondial évoque un moment particulièrement délicat, même s’il admet avoir déjà vécu des émotions encore plus douloureuses aux côtés de son illustre compatriote.
« Cela a été très dur et triste à la fois. J’ai donné le meilleur de moi‐même en simple, mais j’ai également joué en double et je me sens responsable de ne pas avoir pu aller plus loin. Ce fut un moment très difficile. Mais perdre le double aux Jeux olympiques de Paris avec lui a été plus dur que la Coupe Davis. J’étais très déprimé après le match. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 08:50