Steve Darcis a toujours eu sur le circuit et en dehors un compor­te­ment exem­plaire. Il le prouve encore en expli­quant aves sincé­rité que son joueur aurait pu être sanc­tionné et surtout qu’il ne voulais pas gagner la rencontre dans ces conditions.

« Il ne faut pas non plus tirer des conclu­sions trop dures. Il ne faut pas enterrer Zizou, il a fait une erreur, il était surex­cité. C’est un acci­dent, c’est un fait de jeu. Il aurait pu être disqua­lifié, il aurait peut‐être mérité d’être disqua­lifié. Mais moi, je ne suis pas là pour juger ce qui s’est passé. Ça aurait pu être 50 sur 50 à mon avis. Mais c’est vrai que gagner comme ça, ce n’est pas ce n’est pas ce qu’on veut, ce n’est pas ce qu’on rêve. Et ce n’est pas pour ça qu’on joue au tennis non plus ».