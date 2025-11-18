AccueilCoupe DavisLionel Roux, sur la défaite et le coup de folie de Moutet...
Lionel Roux, sur la défaite et le coup de folie de Moutet : « Quand on joue pour le maillot France, on n’a pas le droit de tenter ce type de coup, et encore plus à ce moment‐là »

Corentin Moutet risque d’avoir les oreilles qui sifflent ces prochaines heures. 

Battu par Raphaël Collignon (2−6, 7–5, 7–5) à l’oc­ca­sion du premier match de quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Belgique, le Français a fait parler de lui en tentant et manquant un coup entre les jambes face au filet alors qu’il avait tout le temps et la place de conclure le point. Le tout à un moment crucial du match (15−15, 5–6 dans le deuxième set). 

Une prise de risque diffi­ci­le­ment pardon­nable pour l’an­cien joueur trico­lore et consul­tant pour BeinSports, Lionel Roux. 

« Je pense que dans sa tête, cette balle qu’il joue entre les jambes l’a perturbé. Quand on joue pour le maillot France, c’est terrible à dire, mais on n’a pas le droit de tenter ce type de coup, et encore plus à ce moment‐là. À la rigueur, sur un 40–0 avec un break d’avance. Mais là, à 15–15, 5–6, un moment où il est pas loin d’aller conclure cette partie… Cela l’a perturbé, c’est resté dans un coin de sa tête. »

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 19:09

