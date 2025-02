Une semaine après la scène surréa­liste entre Zizou Bergs et Cristian Garin et l’éli­mi­na­tion du Chili en Coupe Davis, Sam Querrey (ancien N°11 ATP) est revenu sur l’in­ci­dent dans le podcast Nothing Major, et le moins qu’on puisse dire et qu’il n’a pas été tendre avec Garin.

« C’est vrai­ment trop faible de la part de Garin. C’est la chose la plus pathé­tique que j’aie jamais vue. C’était comme une simu­la­tion de foot­ball sud‐américain ou euro­péen. C’est la chose la plus faible que j’aie jamais vue de la part de Garin. »