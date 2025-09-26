« Honnêtement, je dois encore prendre une décision concernant la Coupe Davis ; je n’y pense pas pour l’instant. On verra bien » a déclaré Jannik Sinner dernièrement à un média en Italie.
The draw for the Final 8 ✅— Davis Cup (@DavisCup) September 17, 2025
Who will you be backing to lift the Davis Cup ? 🤔 pic.twitter.com/DffWYb1vVC
Une phrase qui a fait du bruit car le peuple italien tient vraiment à cette compétition d’autant que l’Italie est double tenante du titre.
Si Alcaraz en a fait une date importante de son calendrier de fin d’année et un vrai objectif, Jannik entretient le suspense alors que tous les fans rêvent d’une futur finale Espagne‐Italie.
