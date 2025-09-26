AccueilCoupe DavisSinner visiblement pas encore prêt à défier Alcaraz chez lui en Italie.
Sinner visi­ble­ment pas encore prêt à défier Alcaraz chez lui en Italie.

« Honnêtement, je dois encore prendre une déci­sion concer­nant la Coupe Davis ; je n’y pense pas pour l’ins­tant. On verra bien » a déclaré Jannik Sinner derniè­re­ment à un média en Italie. 

Une phrase qui a fait du bruit car le peuple italien tient vrai­ment à cette compé­ti­tion d’au­tant que l’Italie est double tenante du titre. 

Si Alcaraz en a fait une date impor­tante de son calen­drier de fin d’année et un vrai objectif, Jannik entre­tient le suspense alors que tous les fans rêvent d’une futur finale Espagne‐Italie.

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 11:37

