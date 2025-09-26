

« Honnêtement, je dois encore prendre une déci­sion concer­nant la Coupe Davis ; je n’y pense pas pour l’ins­tant. On verra bien » a déclaré Jannik Sinner derniè­re­ment à un média en Italie.

The draw for the Final 8 ✅



Who will you be backing to lift the Davis Cup ? 🤔 pic.twitter.com/DffWYb1vVC — Davis Cup (@DavisCup) September 17, 2025

Une phrase qui a fait du bruit car le peuple italien tient vrai­ment à cette compé­ti­tion d’au­tant que l’Italie est double tenante du titre.

Si Alcaraz en a fait une date impor­tante de son calen­drier de fin d’année et un vrai objectif, Jannik entre­tient le suspense alors que tous les fans rêvent d’une futur finale Espagne‐Italie.