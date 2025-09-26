AccueilInsoliteNadal et Federer enfin réunis pour une compétition légendaire
Insolite

Nadal et Federer enfin réunis pour une compé­ti­tion légendaire

Jean Muller
Par Jean Muller

-

Roger Federer - Victory

La Ryder Cup est un évène­ment mondial qui parvient de plus en plus à s’ou­vrir en terme de commu­ni­ca­tion pour élargir son public. 

Il n’est donc pas éton­nant de décou­vrir la petite vidéo promo­tion­nelle avec Nadal et Federer qui nous encou­ragent vive­ment à encou­rager notre continent.

C’est aussi un clin d’oeil de la part de Federer qui est le fonda­teur de la Ryder Cup.

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 12:17

