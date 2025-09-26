La Ryder Cup est un évène­ment mondial qui parvient de plus en plus à s’ou­vrir en terme de commu­ni­ca­tion pour élargir son public.

Il n’est donc pas éton­nant de décou­vrir la petite vidéo promo­tion­nelle avec Nadal et Federer qui nous encou­ragent vive­ment à encou­rager notre continent.

Vamos @RyderCupEurope ! 👏🏻



Good luck this week at the @rydercup in New York ! @rogerfederer and I will be chee­ring for you ! #TeamEurope

VAMOS‼️



pic.twitter.com/hQnCdbcwjG — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 25, 2025

C’est aussi un clin d’oeil de la part de Federer qui est le fonda­teur de la Ryder Cup.