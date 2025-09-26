La Ryder Cup est un évènement mondial qui parvient de plus en plus à s’ouvrir en terme de communication pour élargir son public.
Il n’est donc pas étonnant de découvrir la petite vidéo promotionnelle avec Nadal et Federer qui nous encouragent vivement à encourager notre continent.
Vamos @RyderCupEurope ! 👏🏻— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 25, 2025
Good luck this week at the @rydercup in New York ! @rogerfederer and I will be cheering for you ! #TeamEurope
VAMOS‼️
pic.twitter.com/hQnCdbcwjG
C’est aussi un clin d’oeil de la part de Federer qui est le fondateur de la Ryder Cup.
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 12:17