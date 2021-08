Ce samedi, l’Equipe Magazine fête avec un jour d’avance les 40 ans de Roger Federer. Le numéro qui est sorti ce matin est entiè­re­ment consacré au cham­pion suisse. Les sujets sont inté­res­sants et nous permettent d’en savoir encore un peu plus sur la carrière mais aussi la vie de Roger.

Un long papier bien docu­menté est consacré à son empire écono­mique et à sa façon de gérer ses affaires bien aidé par son agent Tony Gosdick.

Françoise Inizan qui a fait un superbe travail d’in­ves­ti­ga­tion pour rédiger ce papier « enquête » explique que Tony est un sacré négo­cia­teur qui ne laisse rien au hasard et qui surtout fait tout payer.

Rien n’est gratuit chez Federer : « Dans le milieu Godsick a la répu­ta­tion d’un négo­cia­teur hors pair qui borde les plus petits détails des contrats, comme le nombre de mètres carrés de la chambre d’hôtel du tournoi jusqu’au lieu où s’ef­fec­tue­ront les paie­ments, en passant par le nombre d’heures que Federer accor­dera aux spon­sors ou le jour d’entre en lice car billet­terie et droits télés en dépen­dront, évidem­ment. Tout est prévu, avec un clause de réserve « s’il n’est pas blessé. Au cas où..aucun cadeau rien n’est gratuit. Les orga­ni­sa­teurs du Swiss Indoors de Bâle, vile natale de Federer, son tournoi donc, souhaitent lui faire signer une raquette pour un de leurs plus gros spon­sors ? Ils ont dû l’acheter avant de la faire dédi­cacer par le cham­pion »