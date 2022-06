Dans une inter­view accordée au site ClayTennis, Eric Babolat qui explique être le seul patron d’une marque de tennis capable de savoir corder une raquette..…revient sur le chan­ge­ment de stra­tégie effectué par l’équi­pe­men­tier trico­lore qui ne voulait pas qu’une raquette porte le nom d’un joueur.

« Nous n’avons jamais eu de raquette portant le nom d’un joueur, mais Rafa est si fort que nous avons décidé d’en fabri­quer une. Peut‐être qu’un jour on en fera un pour Alcaraz, pour­quoi pas. Ce qu’on veut, c’est que les joueurs du club, en regar­dant un match, disent je veux jouer à ce type de jeu, donc je dois choisir ce type de raquette. On espère qu’Alcaraz est aussi fort que Nadal, le poten­tiel est là, le carac­tère est là. Et il a des valeurs, il aime le jeu, c’est impor­tant pour nous. Et Nadal vient d’une autre planète, mais il est si humble de l’autre côté… » a expliqué le patron français.

Il faut dire que Rafa le mérite ample­ment vu son palmarès mais aussi les « services » rendus à la marque.

Tous les spécia­listes du milieu sont d’ac­cord sur un point : jamais Babolat n’au­rait eu une telle réus­site et une si forte crois­sance sans Nadal comme égérie.