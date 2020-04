Tout le monde s’y met. Après l’Espagne, la France, l’Autriche, l’Allemagne, c’est donc la Grande-Bretagne qui devrait accueillir un compétition de tennis pendant cette période très spéciale. L’idée est portée par le frère d’Andy Murray, Jamie. Le concept est de réunir les huit meilleurs joueurs du pays et quelques équipes de double, et de faire une compétition un peu sous le format du Masters avec deux poules et une phase finale. Les matches se disputeraient à huis clos et il se pourrait bien que ce soit les joueurs qui vont s’arbitrer et ramasser aussi leurs balles. On devrait rapidement en savoir plus.