View this post on Instagram

Check how Novak Djokovic greeted the tennis stars at the airport ! We can’t wait to finally watch them at @novak.tennis.center this weekend !🎾 ⠀ *** ⠀ @domithiem i @alexzverev123 stigli su u Beograd ! 📍✈️ Pogledajte kako ih je @djokernole dočekao na aerodromu ! Radujemo se sto ćemo moći da ih gledamo na TC Novak ovog vikenda ! 🎾 ⠀ #AdriaTour