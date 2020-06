Hier, le tirage au sort de l’exhibition organisée par Jamie Murray sur un format similaire aux ATP Finals de Londres a été effectué. Jamie a évité le pire comme il l’a expliqué : « Effectivement et heureusement il n’y a pas de groupe de la mort ».

C’est le 23 Juin que la compétition va débuter. Elle se jouera au national Tennis Center de Roehampton et ce sera donc le grand retour d’Andy Murray.

Le groupe 1 dit « Tim Henman » regroupe donc Andy Murray, Kyle Edmund, James Ward et Liam Broady. Le groupe 2, le groupe « Greg Rusedski » est composé de Cam Norrie, Jay Clarke et Jack Draper et Dan Evans.

Andy évite donc Dan Evans et passera donc des tests importants notamment face à Kyle Edmund pour savoir où il en est physiquement et tennistiquement.