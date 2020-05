On le sait Patrick Mouratoglou a des idées et il veut aussi faire bouger les lignes dans le tennis. Son UTS est annoncé comme étant innovant notamment avec la possibilité d’interagir avec les joueurs, et un format de jeu qui reste à valider. Dans son entretien au Corriere della Sera, le coach de Serena a donné quelques pistes même s’il a bien précisé que rien n’était vraiment actée : « The Ultimate Tennis Showdown est un projet à long terme, né pendant le Covid-19 mais qui va perdurer dans le temps. Il aura un format agile et court, probablement avec le score déjà adopté par Next Gen (set de 4 jeux, aucun avantage), car certains jeux qui durent des heures n’ont plus de sens. Ils sont inappropriés, l’attention du public diminue inévitablement. La NBA et le football américain sont les modèles à suivre car ils conjuguent passion, plaisir, interaction avec les spectateurs, joueurs mis en position d’exprimer librement leurs émotions. Il y a trop de règles dans le tennis, pendant l’UTS les joueurs auront des micros et pourront dire ce qu’ils veulent : le public, chez lui devant la télé, entendra tout … »

On rappelle que l’UTS débutera le 13 juin et qu’il va réunir dix joueurs. Les stars annoncées officiellement à ce jour sont : Popyrin, Brown, Paire, Fognini, Goffin, Pouille. Les joueurs qui vont compléter seront surement : Tsitsipas, Sinner et Auger Aliasime déjà présent à l’académie depuis mardi avec son staff.