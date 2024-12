Lors d’une inter­view accordée à La Nuova, dans laquelle il a fait une décla­ra­tion remar­quée sur la person­na­lité de Rafael Nadal, le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a comparé le jeune Jannik Sinner à une légende du tennis.

« Nous nous sommes vus dans le vestiaire lors du Masters Next Gen en 2019. Il était le premier Italien à remporter cette compé­ti­tion, je suis donc allé le féli­citer. Il m’a impres­sionné par sa poli­tesse et sa simpli­cité. Sur le court, on voyait déjà son énorme valeur, d’un point de vue tech­nique il était du plus haut niveau. Mais il devait encore combler quelques lacunes physiques, il était un peu imma­ture. Il me faisait un peu penser à Venus Williams : un poten­tiel incroyable, mais des diffi­cultés athlé­tiques à couvrir le terrain. Puis la téna­cité et la déter­mi­na­tion de Sinner ont dessiné un joueur complet, sans point faible : il est désor­mais une fusée dans ses dépla­ce­ments, il a amélioré son service et peut aussi être incisif au filet. »