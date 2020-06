Hier, les organisateurs de l’UTS ont officialisé la présence de Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini. Le plateau est donc aujourd’hui composé de 9 joueurs et il faut bien avouer que le casting a de la gueule. En plus du grec et de l’italien seront présents : Dustin Brown, Alexei Popyrin, David Goffin, Lucas Pouille, Richard Gasquet, Felix Auger-Alliasime, Benoit Paire.

Une rumeur circule autour de Dominic Thiem qui complèterait le tableau. C’est possible mais l’Autrichien est déjà engagé avec l’Adria Tour. Si l’UTS a un règlement « stricte » puisqu’il s’agit de participer à quatre week-end de suite de duels face aux autres joueurs, l’Adria Tour est plus « flexible ».

La venue de Dominic Thiem reste donc possible comme celle des autres joueurs du top 10 qui n’ont pas encore pris de vrais engagement sans d’autres compétitions, on pense forcément à Daniil Medvedev ou encore Gaël Monfils.