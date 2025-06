De passage dans l’émis­sion « Apolline Matin » sur RMC ce jeudi, jour de demi‐finale entre Loïs Boisson et la numéro 2 mondiale Cori Gauff, l’ex‐29e mondiale Sarah Pitkowski est revenue sur un passage de la dernière confé­rence de presse de la révé­la­tion fran­çaise qui résume parfai­te­ment sa mentalité.

« Le plus impor­tant, c’est que ce soit elle qui y croit. Mercredi, les médias étran­gers lui faisaient remar­quer : ‘vous allez être 65e mondiale (361e avant le début du tournoi), vous vous rendez compte du prize money?, vous allez peut‐être être invitée à Wimbledon’ et elle a répondu : ‘ça ne m’intéresse pas, je n’ai pas fini mon tournoi, mon rêve est de gagner Roland‐Garros et je vais tout faire pour le faire’. Elle croit véri­ta­ble­ment en son rêve. »