Le tirage au sort de la nouvelle phase finale de la Fed Cup, qui aura lieu du 14 au 19 avril à Budapest, se déroulera ce mardi à partir de 18h30 (heure française). Les Bleues, tenantes du titre, seront dans le groupe A. L’Australie, finaliste, sera placée dans le groupe B, les USA dans le groupe C et les Tchèques dans le groupe D.

2020 #FedCupFinals draw – tomorrow, 1730 GMT.

Group A – 🇫🇷 FRA

Group B – 🇦🇺 AUS

Group C – 🇺🇸 USA

Group D – 🇨🇿 CZE

These teams will then be randomly drawn into the 4 groups :

🇧🇾 BLR

🇩🇪 GER

🇷🇺 RUS

🇪🇸 SPA

Before the process is repeated with :

🇸🇰 SVK

🇨🇭 SUI

🇧🇪 BEL

🇭🇺 HUN pic.twitter.com/PPjOLwBZOR

— Fed Cup Finals (@FedCupFinals) February 10, 2020