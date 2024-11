Le capi­taine de l’Equipe de France était forcé­ment déçu après la défaite de son équipe. Il s’est exprimé chez nos confrères de l’Equipe.

« C’est diffi­cile, je ne le cache pas. Je suis très déçu, très triste du résultat et des consé­quences qui y sont liées. Ce n’est pas un moment agréable à vivre. Il faut qu’on en tire les conclu­sions et qu’on arrive à être plus fort à l’avenir » a expliqué Julien Benneteau avant de parler de son avenir.

« Si le président me fait toujours confiance, oui, évidem­ment. Pour le moment, c’est un peu tôt pour se projeter là‐dessus. Mais oui, dans ma tête ça ne change pas l’amour que j’ai pour les équipes de France, pour l’équipe de France de BJK Cup, ni tout ce que je mets dans ce poste de capi­taine qui m’est cher »