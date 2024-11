L’Italien qui a fait un sans faute à Turin a donc reçu le maximum de prize money possible.

Soit 4.630.102,75 millions d’euros. Pour sa parti­ci­pa­tion, Jannik a empoché 314.000 euros.

Et puis au cours de la semaine, la machine a fonc­tionné à plein régime.

Pour chaque victoire en phase de groupes, contre Fritz, Alex de Minaur et Daniil Medvedev, Jannik en a remporté un peu plus de 376 000, soit un total de 1 128 000, enfin pour avoir battu Casper Ruud en demi‐finale, 1.065 000, et pour avoir battu Fritz en finale, 2.122 000.

En 2024, le numéro un mondial, vain­queur de huit titres, a accu­mulé 16 millions d’euros de gains, sans compter les 5,5 millions qu’il a remportés à l’ex­hi­bi­tion de Riyad.