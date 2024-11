Les confé­rences de presse de Jannik ne sont pas des vraies parties de plaisir même quand le joueur italien sort d’une semaine quasi parfaite. Cette mesure dans ses propos est une qualité pour certains, elle est en phase avec ce que propose Jannik sur le court. De l’ef­fi­ca­cité, et de la sobriété, on est très loin de l’éf­fu­sion à l’italienne…

« Je crois qu’il y a encore des progrès à faire. Aujourd’hui, j’ai servi très, très bien par moments, ce qui n’a pas été le cas tout au long du tournoi. Il y a encore certains coups et points que je peux améliorer parfois, mais ce sont des petits détails. Plus on monte en niveau, plus les détails font la diffé­rence. Je ne cherche pas à être le premier, quoi qu’il en soit. Ce sont juste des statis­tiques qui ne sont pas écrites. Moi, j’es­saie toujours de m’amé­liorer en tant que joueur et d’es­sayer de comprendre ce que je peux faire de mieux.Cette semaine, j’ai toujours eu une très bonne sensa­tion avec le ballon. Même pendant les séances d’en­traî­ne­ment, c’était très fluide. Le contact avec le public était très agréable. Voyons ce qui nous attend l’année prochaine. L’avenir, personne ne peut le prédire »