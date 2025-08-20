Forfait à la dernière minute, Terence a reçu un joli présent de la part des orga­ni­sa­teurs de l’US Open qui étaient vrai­ment déçus de ne pas pouvoir accueillir celui qui a fait l’ac­tua­lité lors du tournoi de Cincinnati.

Terence Atmane received his own custom Pokémon card from the U.S. Open after he had to with­draw from quali­fying due to injury.



This is too cute 😭😭😭 pic.twitter.com/BGzfJslv2W — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025

Surpris mais joyeux par cette carte Pokémon un peu spécial, Terence a remercié comme il se doit l’US Open.

On a main­te­nant hâte de le revoir sur un court tant son jeu est atypique et spectaculaire.