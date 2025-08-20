AccueilInsoliteAtmane reçoit un cadeau plutôt inattendu de la part de l'US Open...
Atmane reçoit un cadeau plutôt inat­tendu de la part de l’US Open !

Forfait à la dernière minute, Terence a reçu un joli présent de la part des orga­ni­sa­teurs de l’US Open qui étaient vrai­ment déçus de ne pas pouvoir accueillir celui qui a fait l’ac­tua­lité lors du tournoi de Cincinnati.

Surpris mais joyeux par cette carte Pokémon un peu spécial, Terence a remercié comme il se doit l’US Open. 

On a main­te­nant hâte de le revoir sur un court tant son jeu est atypique et spectaculaire.

