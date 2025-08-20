Forfait à la dernière minute, Terence a reçu un joli présent de la part des organisateurs de l’US Open qui étaient vraiment déçus de ne pas pouvoir accueillir celui qui a fait l’actualité lors du tournoi de Cincinnati.
Terence Atmane received his own custom Pokémon card from the U.S. Open after he had to withdraw from qualifying due to injury.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025
This is too cute 😭😭😭 pic.twitter.com/BGzfJslv2W
Surpris mais joyeux par cette carte Pokémon un peu spécial, Terence a remercié comme il se doit l’US Open.
On a maintenant hâte de le revoir sur un court tant son jeu est atypique et spectaculaire.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 11:11