« Aujourd’hui, lors­qu’un athlète s’op­pose au gouver­ne­ment et le critique, même une star mondiale comme Djokovic, il finit par être consi­déré comme un « moins que rien », un « traître » explique Ivan Protic, journaliste.

Nos confrères d’As, le site 100% sport espa­gnol, reviennent sur le boycott du gouver­ne­ment serbe qui a décidé de ne plus soutenir ou faire réfé­rence à Novak Djokovic. 

Ce mouve­ment a eu lieu après que le numéro 1 mondial ait décidé de soutenir les étudiants lors des mani­fes­ta­tions menées contre le gouver­ne­ment suite au drame de la gare de Novi Sad en février. 

Depuis, rien ne s’est arrangé et cela a même poussé le frère de Novak, direc­teur du tournoi ATP250 de Belgrade a annulé l’évè­ne­ment pour le relo­ca­liser à Athènes.

« Tous les gouver­ne­ments serbes ont utilisé les succès des athlètes pour accroître leur popu­la­rité et les inté­grer à leur parti. Mais aujourd’hui, lors­qu’un athlète s’op­pose au gouver­ne­ment et le critique, même une star mondiale comme Djokovic, il finit par être consi­déré comme un « moins que rien », un « traître » ou un « sportif discret » explique notam­ment pour As, le jour­na­liste Ivan Protic.

Publié le dimanche 31 août 2025 à 21:11

