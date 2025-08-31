Nos confrères d’As, le site 100% sport espagnol, reviennent sur le boycott du gouvernement serbe qui a décidé de ne plus soutenir ou faire référence à Novak Djokovic.
Ce mouvement a eu lieu après que le numéro 1 mondial ait décidé de soutenir les étudiants lors des manifestations menées contre le gouvernement suite au drame de la gare de Novi Sad en février.
Depuis, rien ne s’est arrangé et cela a même poussé le frère de Novak, directeur du tournoi ATP250 de Belgrade a annulé l’évènement pour le relocaliser à Athènes.
« Tous les gouvernements serbes ont utilisé les succès des athlètes pour accroître leur popularité et les intégrer à leur parti. Mais aujourd’hui, lorsqu’un athlète s’oppose au gouvernement et le critique, même une star mondiale comme Djokovic, il finit par être considéré comme un « moins que rien », un « traître » ou un « sportif discret » explique notamment pour As, le journaliste Ivan Protic.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 21:11