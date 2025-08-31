Vainqueur de Zverev, le Canadien a proposé un niveau de tennis assez étonnant. Au prochain tour face à Andrey Rublev, il devra pouvoir rester aussi constant pour espérer se qualifier pour les quarts de finale.
En conférence de presse, Félix a préciser le processus qui permet
« J’essaie toujours de rester ambitieux, professionnel et de soigner chaque détail au fil des ans. Cela peut être frustrant quand on n’est pas récompensé, mais c’est la vie de la plupart des joueurs. Il faut l’accepter et je pense qu’il est important de rester humble même dans la défaite. Ce n’est pas différent de quand j’étais un peu plus jeune. C’est toujours le même processus. Et il faut être patient. Il faut être patient et croire que si vous avez des intentions claires à l’entraînement et quand vous arrivez au match, alors des résultats comme celui‐ci viendront. je sentais que je faisais vraiment bien les choses. Mentalement, j’avais plus de clarté sur mon jeu, sur la façon dont je veux jouer. Une telle performance ne tombe pas du ciel, mais en même temps, on ne sait jamais exactement quand on va réussir à jouer à ce niveau, un jour ou l’autre »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 21:43