Vainqueur de Zverev, le Canadien a proposé un niveau de tennis assez éton­nant. Au prochain tour face à Andrey Rublev, il devra pouvoir rester aussi constant pour espérer se quali­fier pour les quarts de finale.

En confé­rence de presse, Félix a préciser le processus qui permet

« J’essaie toujours de rester ambi­tieux, profes­sionnel et de soigner chaque détail au fil des ans. Cela peut être frus­trant quand on n’est pas récom­pensé, mais c’est la vie de la plupart des joueurs. Il faut l’ac­cepter et je pense qu’il est impor­tant de rester humble même dans la défaite. Ce n’est pas diffé­rent de quand j’étais un peu plus jeune. C’est toujours le même processus. Et il faut être patient. Il faut être patient et croire que si vous avez des inten­tions claires à l’en­traî­ne­ment et quand vous arrivez au match, alors des résul­tats comme celui‐ci vien­dront. je sentais que je faisais vrai­ment bien les choses. Mentalement, j’avais plus de clarté sur mon jeu, sur la façon dont je veux jouer. Une telle perfor­mance ne tombe pas du ciel, mais en même temps, on ne sait jamais exac­te­ment quand on va réussir à jouer à ce niveau, un jour ou l’autre »