Lors de son duel face à Arthur Rinderknech, l’Espagnol qui est en grande forme depuis le début de la semaine a encore proposé un coup venu de nulle part. On vous laisse appré­cier ce réflexe car il est plutôt rare à ce niveau.

En face le Tricolore surpris par autant d’au­dace n’a pas pu réaliser sa volée dans de bonnes condi­tions et bien sûr Carlitos n’a pu s’empêcher d’es­quisser un petit sourire de satisfaction.