Chris Evert à Tomljanovic : « Tu es si drôle, et c’est pour cela que je t’aime »

Invitée à s’ex­primer auprès de Mitch Michals sur le podcast Inside In, l’Australienne Alja Tomljanovic, récente quart de fina­liste à Wimbledon et seule­ment battue par la future lauréate Elena Rybakina, a dévoilé certains des messages qui lui a envoyés la légen­daire Chris Evert, consi­dérée par beau­coup comme l’une des meilleures joueuses de tous les temps.

« Elle était toujours celle qui m’en­cou­ra­geait, mais qui me donnait toujours envie d’en faire plus et qui me rappe­lait que je n’avais pas fini. C’est presque comme si elle me disait : ‘J’espère que tu as apprécié hier, mais aujourd’hui, tu dois penser à demain’. Et j’adore ça parce qu’elle a raison, je ne suis pas venue ici juste pour faire le troi­sième ou le quatrième tour, et à la fin de la journée, elle était fière de moi, mais j’adore qu’elle me fasse garder la tête froide. Elle était une prin­cesse sur le court mais à l’in­té­rieur, elle faisait tout pour gagner le match. Et vous savez, quand elle me parle de mon tennis, ça ressort toujours, la cham­pionne en elle et sa façon d’aborder le jeu. Pour moi, c’est parfois aussi drôle, la façon dont elle en parle », a déclaré l’Australienne.

Une décla­ra­tion qui n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde. « Tu es si drôle Alja Tomljanovic, et c’est pour cela que je t’aime », a commenté celle qui a remporté pas moins de 18 titres du Grand Chelem en simple.

Une belle amitié est née…