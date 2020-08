L’âge n’est qu’un chiffre. Un adage qui va particulièrement bien à la jeune américaine Cori Gauff. A seulement 16 ans, elle fait déjà preuve d’une grande maturité sur et en dehors du court. Impliqué dans le mouvement social Black Lives Matter, la native d’Atlanta n’hésite pas à interpeller ses fans. Et lorsqu’une personne a tenté de dénigrer le tennis féminin par rapport au tennis masculin lors d’une série de question réponse avec ses followers sur l’application TikTok, le sang de l’adolescente n’a fait qu’un tour et a cité un certain Roger Federer pour étayer son propos.

« Si vous pensez que vous êtes meilleur que moi pour la seule raison que vous êtes un garçon et que je suis une fille… Cela n’a aucun sens »

« Tout d’abord : même si je suis une fille, je ne joue pas au tennis pour filles. Je joue au tennis pour femmes, je joue avec des femmes adultes », a d’abord répliqué Gauff. En tant qu’athlète, je n’ai aucun problème à ce que les gens disent qu’ils sont meilleurs que moi parce que leur niveau de compétence est meilleur que le mien. Mais si vous pensez que vous êtes meilleur que moi pour la seule raison que vous êtes un garçon et que je suis une fille… Cela n’a aucun sens. »

« Si Roger Federer dit qu’il peut me battre, il peut dire à 100 % que c’est grâce à son niveau de compétence »

« Par exemple, Roger Federer, a poursuivi la 53e mondial, Si Roger Federer dit qu’il peut me battre, il peut dire à 100 % que c’est grâce à son niveau de compétence et grâce à son jeu actuel qui est bien meilleur que le mien. Mais si vous dites que vous pouvez me battre uniquement parce que je suis une fille, c’est stupide. » Une jeune femme qui a déjà tout d’une grande.