On savait que Serena Williams impres­sion­nait beau­coup de monde. On en a eu encore la confir­ma­tion derniè­re­ment lors d’un chat orga­nisé par l’équi­pe­men­tier de la joueuse en compa­gnie notam­ment de Borna Coric. Et le joueur croate a donc confirmé que Serena renvoyait une image plutôt spéciale.

« En fait, je dois avouer que j’ai toujours eu un peu peur de lui adresser la parole. Sur le court, elle était souvent « grin­cheuse » et cela je l’avais constaté plusieurs fois. Donc j’es­sayais de me persuader que j’aurai le courage au moins de lui dire bonjour. Longtemps, je n’ai pas su si je devais ou pas la saluer »