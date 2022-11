Caroline Garcia est la « guest star » du prochain numéro de We Love Tennis qui sort vendredi prochain. Voici un extrait du long entre­tien que vous pourrez décou­vrir puisque Caroline nous a consacré plus de 45 minutes. Dans cet extrait, la Lyonnaise parle de son ambi­tion et il ne faut pas y voir un manque d’hu­mi­lité bien au contraire.

« Je pense que je n’ai pas de limite. C’est comme ça que je suis arrivée là. Je n’avais pas pour objectif de jouer le Masters dès cette année. Le but était de revenir en bonne santé. Si j’avais terminé la saison dans le top 20 ou 30, on aurait été contents. Mon rêve, ou plutôt mon objectif depuis mes débuts, c’est de gagner un Grand Chelem. Et on dit souvent qu’en gagnant un Grand Chelem, on se rapproche de la place de numéro 1 mondiale »