L’ancien joueur trico­lore était l’in­vité du numéro 88 de notre maga­zine dispo­nible depuis quelques jours. Directeur du Bet Clic Bordeaux Premier Padel, qui aura lieu du 9 au 16 juin, Mika a bien voulu évoquer la riva­lité qu’il a vécu de l’in­té­rieur du fameux Big 3.

« Comme dans tous les sports, j’ai envie de dire qu’il y a le bon, la bête et le truand, et Novak a eu pendant un temps le mauvais rôle. Il pourra gagner 35 tour­nois du Grand Chelem, il sera toujours derrière Rafa et Roger en termes de popu­la­rité. Roger incarne l’élégance natu­relle, en un mot la classe. Tout est réglé au milli­mètre, tout est carré. Rafa a ce côté animal. Au début, l’attitude de Djokovic a été mal comprise, il a été provo­ca­teur, il a essayé de trouver sa place. Côté tennis, il a un jeu mons­trueux, mais sans un coup fort bien marqué. Cela explique sûre­ment ce malentendu. »