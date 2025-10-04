Le rouge en Chine est la couleur la plus symbolique, elle est utilisée pour les grandes occasions pour des mariages, naissances. Elle signifie énergie et vitalité et c’est d’ailleurs pour cela que Novak la porte volontiers quand il participe au tournoi chinois.
🗣 « Por supuesto que lo hago intencionalmente. Uso el rojo como muestra de respeto a la cultura y tradición china. Espero que el rojo traiga suerte, de hecho he estado jugando bien de rojo, así que mantengo viva la tradición ».— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 3, 2025
Interrogé à ce sujet à l’issue de son premier tour victorieux, il n’a pas omis de le souligner.
« Bien sûr que je le fais intentionnellement. J’utilise le rouge en signe de respect pour la culture et la tradition chinoises. J’espère que le rouge portera chance, en fait, j’ai bien joué en rouge, donc je maintiens la tradition vivante. »
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 09:45