Le rouge en Chine est la couleur la plus symbo­lique, elle est utilisée pour les grandes occa­sions pour des mariages, nais­sances. Elle signifie énergie et vita­lité et c’est d’ailleurs pour cela que Novak la porte volon­tiers quand il parti­cipe au tournoi chinois.

« Por supuesto que lo hago inten­cio­nal­mente. Uso el rojo como muestra de respeto a la cultura y tradi­ción china. Espero que el rojo traiga suerte, de hecho he estado jugando bien de rojo, así que mantengo viva la tradi­ción ».



Interrogé à ce sujet à l’issue de son premier tour victo­rieux, il n’a pas omis de le souligner.

« Bien sûr que je le fais inten­tion­nel­le­ment. J’utilise le rouge en signe de respect pour la culture et la tradi­tion chinoises. J’espère que le rouge portera chance, en fait, j’ai bien joué en rouge, donc je main­tiens la tradi­tion vivante. »