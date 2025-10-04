AccueilInsoliteDjokovic dévoile un vrai secret chinois : "Bien sûr que je le...
Djokovic dévoile un vrai secret chinois : « Bien sûr que je le fais intentionnellement »

Jean Muller
Par Jean Muller

Le rouge en Chine est la couleur la plus symbo­lique, elle est utilisée pour les grandes occa­sions pour des mariages, nais­sances. Elle signifie énergie et vita­lité et c’est d’ailleurs pour cela que Novak la porte volon­tiers quand il parti­cipe au tournoi chinois. 

Interrogé à ce sujet à l’issue de son premier tour victo­rieux, il n’a pas omis de le souligner.

« Bien sûr que je le fais inten­tion­nel­le­ment. J’utilise le rouge en signe de respect pour la culture et la tradi­tion chinoises. J’espère que le rouge portera chance, en fait, j’ai bien joué en rouge, donc je main­tiens la tradi­tion vivante. »

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 09:45

