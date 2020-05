View this post on Instagram

#Repost @hellomagazinsrbija • • • • • • Ministarstvo Spoljnih Poslova Republike Srbije Povodom Dana srpske diplimatije u Ministarstvu spoljnih poslova Novaku Đokoviću danas je uručena plaketa za izuzetan lični angažman i doprinos u promociji interesa Republike Srbije i njenog naroda u svetu 🇷🇸 @djokernole – #HelloMagazinSrbija #NovakDjokovic