Vainqueur de Casper Ruud, Fabio était heureux car à 37 ans, il consi­dère ce succès comme un cadeau. Interrogé par nos confrères d’Ubitennis sur l’avenir de son fils, il a tenu à préciser les choses au sujet d’une carrière possible dans le tennis. On rappelle que Fabio est en couple avec Flavia Panetta qui a gagné l’US Open en 2015.

« Federico joue à la fois au foot­ball et au tennis, c’est vrai qu’il fait ses choix et s’amuse. Avec le recul, le tennis est un beau sport, qui m’a fait gagner, il m’a donné la vie, mais je sais ce que j’ai sacrifié dans la période où j’ai joué à la fois au foot­ball et au tennis jusqu’à l’âge de 14 ans. Je pense que comme dans toute chose il faut des fonda­tions, la famille est fonda­men­tale. On est vrai­ment d’ac­cord avec Flavia, il est jeune, il faut qu’il s’amuse et on ne lui met pas de pres­sion. Si un jour il veut devenir joueur de tennis, je le soutien­drai dans tout ce qu’il fera. Je lui dirai de faire atten­tion car c’est un monde faux, un monde égoïste, de garder les yeux ouverts »